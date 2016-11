C's supedita el seu vot de les ordenances a rebaixar la taxa d'obertura de negocis

Tanmateix, el grup municipal a l’oposició cambrilenca sol·licita l’abaixada de l’IBI de cara a 2018

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 20:39

El grup muncipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Cambrils condiciona el seu suport a les ordenances fiscals proposades per l’equip de govern a la rebaixa, no només de la taxa que permet l’obtenció de la llicencia per a l’obertura de nous establiments, sinó també de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de cara a l’any 2018.



El Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a Cambrils ha sol·licitat a l’equip de govern que rebaixi la taxa que permet l’obtenció de la llicència per a l’obertura de nous establiments en el municipi en les al·legacions a les ordenances fiscals. El portaveu municipal del grup municipal de Ciutadans, Imanol Rico, ha subratllat la necessitat de «reduir barreres administratives com poden ser les taxes d’obertura de nous establiments es vol reactivar l’economia local», ja que «el pla de subvencions actual només compta amb ajudes de 150 euros, el que resulta insuficient».



Així mateix, el portaveu de la formació taronja a Cambrils ha sol·licitat «el compromís real i concís del govern municipal en la rebaixa de l’Impost de Béns Immobles per al 2018», ja que «l’IBI va patir una gran pujada en els últims anys i ara és el moment que el consistori cambrilenc doni el respir que els veïns porten demandant des de fa anys». En aquest sentit, Imanol Rico apunta que «si l’equip no vol tornar a comptar amb el vot en contra de C’s en la modificació de les ordenances fiscals com va succeir al setembre, haurà de rebaixar també la taxa d’escombraries després de la renovació del nou contracte de gestió de neteja i recollida d’escombraries amb el Consell Comarcal». Finalment, Imanol Rico ha explicat que «les al·legacions a les ordenances municipals es debatran avui en una comissió a l’ajuntament» i que «espera comptar amb el suport tant de l’equip de govern com de la resta de l’oposició en mesures que aposten pel ben comú dels veïns».



En aquesta mateixa línia, el grup municipal de Nou Moviment Ciutadà va presentar les seves al·legacions fa una setmana. Entre altres qüestions, aquesta formació demana també la rebaixa de l’Impost de Béns Immobles com a condició per plantejar-se el seu suport a les ordenances.