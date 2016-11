Alerta per la previsió de xàfecs i fort onatge aquesta tarda a molts punts de Tarragona

També s'esperen fortes ventades al litoral-prelitoral de Tarragona

Actualitzada 23/11/2016 a les 15:38

Protecció Civil manté activada la prealerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses i acumulació d'aigua sobretot a partir d'aquesta tarda a molts punts del territori i el fort onatge a tot el litoral. Així mateix, també continua activada la prealerta del pla Procicat per la previsió de fort vent al terç nord-oest i al litoral-prelitoral de Barcelona i Tarragona. Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure aquest dimecres per la forta pluja i el vent i no acostar-se a les zones de costa on les onades trenquin amb força.



Pel que fa a les tempestes i a la pluja intensa ha augmentat la probabilitat a tot el prelitoral de sud a nord per aquest dimecres. No es descarten afectacions al litoral ni a les comarques de Lleida en funció de l'evolució de les tempestes, que ja han entrat per les comarques del sud de Ponent i les Terres de l'Ebre. Protecció Civil avisa que aquestes pluges poden provocar incidències sobretot per acumulacions d'aigua localment en zones urbanes i també pel creixement de rius i rieres de forma sobtada.



Pel que fa a l'acumulació d'aigua, es manté la possibilitat de registres significatius que s'afegiran als dels últims dies. També es poden produir acumulacions importants a tot el prelitoral i comarques de l'interior. Per la seva banda, el litoral es veurà afectat de forma general per l'episodi de fort onatge que s'allargarà tot el dia d'avui i aquest dijous i que ja ha provocat onades de fins a dos metres d'alçada a punts de la costa de Tarragona i Barcelona. El temporal és de component sud i est, fet que provoca onades de mar cap a terra que poden afectar el front marítim on cal extremar la precaució, segons indica protecció Civil.



Així mateix, el fort vent podrà afectarà tot el terç nord-oest i al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. El vent bufarà de component sud i est.