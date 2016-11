Conesa viu una Festa Major plena d'emocions

Balls, teatre, sopars populars i batucada són algunes de les activitats que han tingut lloc al municipi de la Conca de Barberà

Conesa i els seus veïns han viscut una de les festes majors d'hivern més multitudinàries de la història. I és que el cap de setmana ha estat ple d'activitats dirigides a totes les edats i gustos. El tret de sortida va ser el sopar popular, que va tenir lloc a la Sala del Ball i va reunir gairebé un centenar de conesins. El plat fort del dia va ser el ja tradicional bingo, que va repartir sort entre els veïns del petit municipi de la Conca de Barberà. Josefina Miret va ser la veïna més afortunada. Dissabte, el ball va convidar a cava i galetes a tots els veïns.

La jornada de dissabte va començar amb una conferència sobre la prevenció i el tractament del sol pelvià, una xerrada dirigida exclusivament a les dones, que va captivar a les assistents.



A la tarda va arribar la gran sorpresa. La Sala del Ball va ser l'escenari que va acollir Les dones sàvies de Molière, una obra de teatre que va fer riure al públic. Riure i també emocionar. I és que un dels actors era el conesí Ricard Farré, que va encarnar fins a quatre personatges, tant homes com dones. El públic es va emocionar quan va veure sortir a l'escenari un jove amb segell de Conesa. Així es va demostrar quan va finalitzar l'obra teatral: el públic es va aixecar i va fer una gran ovació a Farré. «Mai abans havia vist tantes persones de peu, aplaudint-me. Em sento molt emocionat», assegurava Ricard Farré, després de la representació. El ball de nit amb el grup Cocktail Elegant va posar el punt i final a la jornada festiva de dissabte.



Diumenge també va ser un dia marcat per l'emoció. Era el dia esperat. El poble de Conesa va fer un reconeixement a Magí Sans, un conesí que enguany ha celebrat el seu 80è aniversari. Viu a Saragossa, però va viatjar fins a Conesa per assistir a l'Homenatge a la Vellesa i recollir el seu reconeixement. Magí Sans va néixer a Conesa, l'any 1936. El seu pare morí de ben jove i la seva mare no es va poder fer càrrec d'ell. Sans es va traslladar a la beneficiència de Tarragona, on hi va viure fins als 14 anys. Conesa va tornar a la seva vida quan es va instal·lar a Cal Dolores i es va convertir en amic inseparable de l'Isidro de Cal Dolores. Ara, se senten gairebé germans. El destí final de Magí Sans va ser Saragossa. Però reconeix que sempre ha tingut Conesa al cor. Sans va recollir el premi emocionat, entre els aplaudiments dels assistents.



Diumenge també va ser dia de batucada, amb els Ben Sonats. La Missa, dedicada a la patrona Santa Victòria, el concert vermut i el ball de tarda van tancar la festa major d'hivern. Els conesins més petits van gaudir amb inflables, i els més grans, amb la xurreria. Ara, ja comença el compte enrere per l'encesa de llums i el concert de Nadal, que se celebrarà el dia 3 de desembre