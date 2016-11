Un trepat de la DO conca i un DO Montsant, els millors vins de la Guia 2017

Els premiats han estat el Molí dels Capellans Trepat 2014 i el Pater 2013

La Guia de Vins de Catalunya ha reconegut el Molí dels Capellans Trepat 2014, DO Conca de Barberà elaborat pel celler Molí dels Capellans, i el Vi Pater 2013, DO Montsant de Ficaria Vins amb el premi La Guia 2017 al Millor Vi i al millor Vi Negre amb un total de 9,86 punts cadascun.



L’acte de reconeixements i l’entrega de premis es va dur a terme el passat dilluns al Teatre del Liceu, que va acollir una mostra del centenar de referències puntuades per la Guia sobre els 9,50 punts. Els vins Molí de Capellans Trepat 2015 i Pater 2013 han estat reconeguts pels autors de la Guia d0entre el total de 1381 vins tastats a cegues del territori català en la 9a edició de la Guia de Vins de Catalunya.



Cal dir que Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, autors de la Guia, són clars defensors de les varietats autòctones de cada zona i proposen la recuperació de la identitat dels territoris.