Un total de 45 dones han rebut formació en l'entrenament d'habilitats per cercar feina

El 45% de les participants en el projecte ‘Cap a la feina en femení’ ja han trobat feina

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 10:34

Quaranta-cinc dones d’entre 30 i 56 anys han participat en el projecte Cap a la feina en femení, que aquesta setmana ha clos la seva tercera edició. En el marc d’aquest projecte territorial, que es desenvolupa amb el suport dels serveis d’ocupació dels ajuntament dels 14 municipis seus dels Jocs Mediterranis, les participants han rebut formació en l’entrenament d’habilitats per cercar feina.



El 45 per cent de les participants ja han trobat feina i un 10 per cent està dins d’ un procés de selecció. Aquest projecte el desenvolupa l’Ajuntament de Tarragona, la Fundació Tarragona 2017 i la Diputació de Tarragona, i està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc del programa de projectes innovadors i experimentals.