Un projecte inventarià el patrimoni descobert al voltant del riu Gaià

L'Inventari del Patrimoni Fluvial del Gaià. Un riu, un territori, es presentarà el 10 de desembre al Centre Cívic el Casalot de Santes Creus

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 20:17

Sèquies, rescloses, mines, ponts, aqüeductes, passeres, molins, edificis industrials, pous, estructures de pedra seca i tot tipus de construccions sense catalogar envolten el riu Gaià. Tot aquest patrimoni, segons expliquen els coordinadors del projecte L'Inventari del Patrimoni Fluvial del Gaià. Un riu, un territori, que pretén documentar totes les construccions aparegudes a la zona, va ser posat al descobert « després de la Gaianada del 2015». Aquests elements, fins llavors, havien estat amagats sota la vegetació del mateix riu.



Ara, un grup de persones vinculades amb el territori i sota el paraigua de l'Associació Terres del Gaià, i amb el suport del Centre d'Estudis del Gaià i l'Associació Cultural Baixa Segarra, volen començar a inventariar totes aquestes construccions per tal de fer un registre unificat per posar en valor el patrimoni, recuperar-lo i fer-lo visible. Segons informen els coordinadors del projecte, que són l'arqueòleg Isidre Pastor, la llicenciada en història i documentalista Maribel Serra, i la historiadora de l'art Isaura Solé, aquest és un primer pas per emprendre estudies de més profunditat i reivindicar el territori.



El projecte serà presentat el vinent dissabte 10 de desembre al Centre Cívic el Casalot de Santes Creus a dos quarts d'una del migdia, i es comptarà amb un tast de productes de les Terres del Gaià.