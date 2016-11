Salou organitza un taller gratuït d'autodefensa per a dones

S’impartirà el dissabte i el 3 de desembre

Actualitzada 22/11/2016 a les 18:54

L’Ajuntament de Salou ha encetat el seu programa amb motiu del «Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones» que inclou un taller d’autodefensa per a dones que s’impartirà en dues sessions. La primera serà el pròxim dissabte, 26 de novembre, i la segona, el 3 de desembre. Totes dues començaran a les deu del matí a la Sala Jardí del Poliesportiu de Salou. Es tracta d’una activitat gratuïta, però amb places limitades. Les interessades cal que reservin plaça a siadones@salou.cat o, personalment, a l’Espai Mas, al número 11 del carrer Ebre de Salou. El taller estarà dirigit per Pedro Latorre.



D’altra banda, dins del mateix programa d’activitats, aquest dimecres oferirà la xerrada La violència de gènere no és un tema de dones, a càrrec de Neus Oliveras, professora de Dret Públic de la URV. Serà a partir de les sis, a la Sala Costa Daurada del Centre Cívic. Les inscripcions per assistir-hi gratuïtament cal cursar-les a l’Oficina de Cultura de l’Ajuntament. Dijous, a partir de les set, hi haurà el Contacontes per a adults, a la Torre Vella.