«Remolí de pedres» guanya el procés participatiu per enjardinar una rotonda

Ha estat la proposta més votada i destaca l’olivera com a element vegetal protagonista a l’espai

Actualitzada 22/11/2016 a les 20:16

El disseny de la rotonda del carrer dels Pescadors de Torredembarra «Remolí de pedres» ha estat el guanyador del procés participatiu que va posar en marxa la Regidoria d’Urbanisme i la unitat de Participació Ciutadana de l’Ajuntament perquè la ciutadania triés l’enjardinament.



En total, s’han produït un total de 371 votacions. Els vots s’han repartit entre cinc propostes i la guanyadora ha obtingut un 45,82 % dels vots (170). La rotonda tindrà, doncs, com a vegetació destacada l’olivera, el margalló, el llentiscle i la cinerària. El procés s’ha dut a terme entre el 10 i el 18 de novembre.



La regidora d’Urbanisme, Clarà Solivellas, ha agraït l’interès dels ciutadans que han participat en aquest procés, que ha estat una prova pilot, tot assenyalant que espera que en properes accions cada vegada hi participin més persones, per la qual cosa es perfeccionarà el sistema de votació. En aquest sentit, ha recordat que properament s’iniciarà un nou procés per a l’elecció del nom del vestíbul del teatre municipal o en el futur disseny del passeig Miramar, seguint la reconversió de l’antiga N-340.