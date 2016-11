La 42ª edició de la Festa del Calamar es posposa una setmana

L’esdeveniment s’iniciarà el proper dilluns 28 de novembre fins el 3 de desembre, tot i que les activitats infantils i de la biblioteca es seguiran fent aquesta setmana

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Salou ha decidit ajornar una setmana la Festa del Calamar per les condicions climatològiques adverses, les quals dificultarien la bona marxa de la pesca en aigües del municipi. Per aquest motiu, la regidoria ha acordat amb els pescadors i el Club Nàutic que la 42a edició de la festa es passi a celebrar del 28 de novembre al 3 de desembre.



Tot i aquest acte, hi ha diversos actes que continuen mantenint les dates programades. És el cas dels tallers de temàtica marinera, com la narració de contes o el taller de papiroflèxia, que se seguiran mantenint per aquest dijous 24 de novembre a les 17.30h i pel dissabte 26 a les 12h. També es mantenen les activitats de l’espai infància de l’Estació del Carrilet, que tindran lloc del 21 al 25 de novembre a partir de les 17.30h.

Cal recordar que del 2 a l'11 de desembre Salou acollirà les Jornades Gastronòmiques del Calamar sota el títol "Del Mar a la Taula", amb una vintena de restauradors del municipi, juntament amb maridatge de vins de la D.O. Tarragona.