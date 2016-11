Jordi Sierra es perfila com a subdelegat

Ja va ocupar aquest càrrec, que va deixar per «motius personals»

Jordi Sierra podria ocupar novament el càrrec de subdelegat del Govern a Tarragona. El seu retorn al càrrec al qual va ser nomenat el gener del 2012 és, almenys, un dels noms que més sona i que és vist amb bons ulls dins del Partit Popular.



Convé recordar que Jordi Sierra va deixar el càrrec de subdelegat del govern espanyol a Tarragona per motius personals i professionals el març d’aquest mateix any. Va abandonar les seves responsabilitats com a màxima autoritat del Govern a Tarragona a petició pròpia de Sierra el març d’aquest any. Després, l’1 d’abril, es va reincorporar a la seva plaça de funcionari de l’Ajuntament de Tarragona.



Jordi Sierra va néixer a Tarragona el 23 d’agost del 1968. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. És funcionari de carrera des del juny del 1998 a l’Ajuntament de Tarragona i, en la seva anterior etapa com a subdelegat, s’ha caracteritzat per la seva discreció en el desenvolupament del seu càrrec.