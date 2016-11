Foment confirma la represa imminent de les obres de l'A-27 entre Valls i Montblanc

El ministeri diu que començaran aquest novembre i que estudia les condicions pel pas de mercaderies perilloses pel Coll de Lilla

EFE

Actualitzada 22/11/2016 a les 19:26

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat aquest dimarts que aquest mateix mes de novembre es reprendran les obres del quart i últim tram de l'A-27, entre Valls i Montblanc a la Conca de Barberà, amb una dotació pressupostària que garanteixi la seva continuïtat fins a la seva finalització i posada en servei.



De la Serna ha assegurat el pròxim començament de les obres de l'A-27 en resposta a una pregunta de la senadora d'ERC Laura Castel en la primera sessió de control a l'Executiu de la legislatura sobre l'inici de la construcció del tram i l'homologació del túnel del Coll de Lilla per a substàncies perilloses.



Després de recalcar el compromís del Govern amb les infraestructures de Catalunya, on ha invertit prop d'11.200 milions d'euros des del 2012, el nou titular de Foment ha assenyalat l'interès per donar un «impuls important» a les carreteres i autovies i, en particular a l'A-27.



Ha recordat que, a final del 2011, els quatre trams de l'A-27 estaven sense finalitzar i que ha estat el Govern del PP el que ha impulsat l'autovia fins a posar en funcionament tres trams, en total 22 quilòmetres.



Sobre el quart, ha insistit que va ser l'anterior Executiu socialista el que va suspendre les obres per la crisi i ha assegurat que, una vegada estudiades la millors solucions per als problemes «geotècnics» del Coll de Lilla, les obres es reprendran «aquest mateix mes de novembre».



Respecte a l'homologació del túnel per al transport de substàncies perilloses, ha assenyalat que el Ministeri realitza un estudi tècnic per determinar en quines condicions es podrà utilitzar per garantir la seva seguretat, que «és la primera prioritat».



La senadora Castel ha advertit al ministre que «li queda una setmana» per iniciar aquesta obra, que «és essencial per connectar l'àrea química més important del sud europeu», i ha recordat que l'A-27 ja estava inclosa en el pla estatal d'infraestructures i habitatge 2012-2014 i pressupostada el 2016 amb projeccions pressupostàries fins al 2020.