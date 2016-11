El Tribunal de Cuentas dóna la raó a la CUP sobre el cas de la mala gestió dels crèdits ICO

La CUP va posar aquesta informació en coneixença del Tribunal el passat abril de 2016

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 13:38

El Tribunal de Cuentas de Madrid ha donat la raó a la CUP de Torredembarra en la seva denuncia el passat mes d’abril de 2016 de la possible mala gestió dels crèdits ICO que havia demanat l’Ajuntament del municipi el 2009, després que els regidors de CIU, l’Agrupació, el PP el GIT i la Senyora Pradera votessin a favor.



La proposta de l’Ajuntament de Torredembarra incloïa les següents actuacions i costos: construcció de passos de vianants elevats per un valor de 23.990 euros; adquisició de maquinària i altre material per 60.000 euros; construcció d'un nou edifici per a la policia local per 1.781.210 euros; equipaments de platges per 50.000 euros; elements de transport per 62.000 euros, remodelació de l'edifici de l'antic escorxador municipal per a equipament públic per un valor de 360.000 euros i elements de transport de la policia local per 47.800 euros. Per fer efectiu aquest préstec, i segons la normativa del FOMIT, el 12 de juny de 2009 el consistori municipal va subscriure una pòlissa de crèdit amb el BBVA per import del préstec autoritzat: 2.385.000 € uros (IVA exclòs).



Quan ja havien passat quatre anys de la concessió del préstec, l’1 de juliol de 2013 el secretari de Turisme va prorrogar per dos anys més el termini per dur a terme les actuacions finançades i no realitzades, que finalitzava el 25 de juny de 2015. A data de 24 de setembre de 2013 l’Ajuntament va informar al FOMIT que s’havien realitzat les actuacions de construcció de passos de vianants elevats, adquisició de maquinària per a neteja de platges, equipaments de platges i adquisició de vehicles de medi ambient. El cost de les accions pujava a 289.725,36 euros (IVA exclòs). D’aquesta manera, l'equip de govern de l'Ajuntament entre els anys 2009 i 2015 no va invertir l'import restant en les actuacions previstes, el que suposa un import de 2.095.274.64 euros (el 87,85% del préstec).



Quan ja havia transcorregut la pròrroga de dos anys, concretament el 23 de setembre de 2015, l’Ajuntament de Torredembarra va comunicar al FOMIT que no havia realitzat la resta d’actuacions previstes. A causa d’això, el Secretari d’Estat va remetre a la Direcció General de Turisme de la Generalitat un esborrany d’acord d’inici de revocació parcial del préstec concedit i de reintegrament perquè elaborés el informe preceptiu, el qual va ser emès en sentit favorable el 7 d'octubre del 2015.

L’actual alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira Gual, va dictar un Decret d’incoació el 2 d’octubre del 2016 en el qual acordava iniciar la tramitació administrativa per concertar una operació de crèdit a llarg termini per valor de 2.000.000 euros (amortitzable de 2015-2020 ) amb el BBVA; autoritzar al tresorer perquè sol·licités l'oferta corresponent perquè, amb l'informe previ de la intervenció, es concertés per l'òrgan competent l'operació de crèdit; i es cancel·lés, un cop aprovada aquesta operació, el préstec pendent d'ICO – FOMIT, amb un saldo pendent d'amortitzar de 2.146.500 euros.



En no destinar el préstec a les actuacions acordades en el termini assenyalat, l'Ajuntament de Torredembarra ha sol·licitat un crèdit amb el BBVA a amortitzar en cinc anys. A més d'abonar el capital principal de 2.000.000 euros, d'amortitzar els interessos pactats amb aquesta entitat, haurà d'abonar en terminis trimestrals la quantitat equivalent a la Euríbor i el 1,01%. La CUP no va votar a favor d’aquesta operació.



Segons la CUP, davant aquesta situació el Tribunal de Cuentas ha dictat que els diners no estan justificats, per la qual cosa ha donat la raó a la CUP. La causa passa a la Secció d’enjudiciament i el Fiscal ha ordenat nomenar un instructor per investigar les presumptes irregularitats comeses per l’anterior govern.