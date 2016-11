Condemnen l'antiga gestora del Casal Municipal de Torredembarra per excés de soroll

Els veïns del pis superior es van haver de mudar pels problemes de salut ocasionats

El jutjat penal número 3 de Tarragona ha condemnat l’antiga gestora del Casal Municipal de Torredembarra per un delicte contra el medi ambient per no haver adoptat mesures per prevenir l’excés de soroll que es produïa des del bar i el propi equipament. Segons la sentència de conformitat dictada oralment el passat 15 de setembre, V.C.P. ha acceptat una pena de nou mesos de presó i una multa de gairebé 2.000 euros. A més, indemnitzarà amb 3.000 euros en concepte de danys morals a tres persones que vivien al pis del damunt, els quals es van haver de mudar a un altre indret pels problemes de salut que els ocasionava l’impacte acústic de l’establiment.



Durant la vista oral, el ministeri fiscal i l’acusació particular no es van oposar a la suspensió de la pena de presó per un termini de dos anys, amb la condició que la condemnada no delinqueixi durant aquest període i aboni la responsabilitat civil. Segons la sentència, la processada «no va adoptar les mesures de prevenció dels sorolls excessius que es produïen des del seu negoci situat al carrer Capella, malgrat tenir ple coneixement de les greus molèsties que, des de feia anys, estava ocasionant als veïns del pis immediatament superior i que van acabar fent que es mudessin a un altre indret».



La constància de soroll excessiu va ocasionar, des de l’any 2006, una reacció mixta d’ansietat i depressió a un home que, actualment, encara manté una prevenció i susceptibilitat respecte del soroll. A més, les seves dues filles menors d’edat van presentar trastorn del son, el qual ha desaparegut amb el canvi de domicili. Gairebé tots els mesuraments realitzats a l’immoble van superar el llindar de soroll permès segons la normativa municipal, que en zones residencials preveu un màxim de 30 decibels des de l’interior del domicili i 60 des de l’exterior, durant el dia, i de 25 decibels a l’interior i 50 a l’exterior, durant la nit. No consta que el consistori sancionés l’acusada, però sí que va cancel·lar algunes activitats que havien estat motiu de queixa, com ara diverses festes o sessions de ball.



Anteriorment, l’afectat també va denunciar l’aleshores alcalde, Daniel Masagué, i les regidores de Medi Ambient, Maria Dolors Toda, i Cultura, Rosa Maria Guasch, pels presumptes delictes contra el medi ambient i de prevaricació ambiental per omissió, per permetre que l’activitat del casal infringís el reglament sobre contaminació acústica. Els procediments oberts al jutjat del Vendrell, però, es van acabar arxivant.