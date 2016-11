CEPTA, únic centre de la província que acollirà exàmens de nivell d'alemany amb certificació Goethe

Els alumnes de la confederació empresarial podran certificar el seu nivell d’aquest idioma a través d’un dels centres de més prestigi de la Unió Europea

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) s’ha convertit en l’únic centre de la província amb la certificació oficial que permet aconseguir els diferents nivells d’alemany que atorga el prestigiós Institut Goethe. D’aquesta manera, aquelles persones que vulguin acreditar el seu nivell d’aquest idioma amb aquesta certificació oficial i de máxima qualitat podran examinar-se en les instal·lacions de CEPTA.



Gràcies al conveni de col·laboració signat entre les dues entitats, CEPTA acollirà els diferents exàmens de nivell de l’idioma acreditats per aquesta institució, que domenta la difusió de l’alemany a l’estranger. Les titulacions d’idioma que acredita el Goethe Institut tenen validesa internacional i abracen tots els nivells del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER): des del nivell A1 per a principiants fins al C2 corresponent al nivell més alt d’idioma.



D’aquesta manera, les instal·lacions de CEPTA seran l’únic centre de les comarques de Tarragona on els estudiants podran assolir aquests nivells acadèmics d’alemany amb la certificació Goethe.