Una app pionera facilita l'alerta de les víctimes de violència masclista als mossos

L'eina permet que quan la víctima truqui al 112 l'operador ja sàpiga que és una possible víctima de violència de gènere i derivi la trucada als mossos

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 16:36

Una aplicació per a telèfons mòbils pionera a l'Estat permet contactar de forma fàcil les víctimes de violència masclista i domèstica amb els Mossos d'Esquadra i el número d'emergències del 112. Aquesta nova eina permet que les dades de contacte de les víctimes de Mossos d’Esquadra siguin també integrades al sistema del CAT112, de tal manera que quan la víctima truca al telèfon 112 de Catalunya, l’operador que l’atén ja sabrà que és una possible víctima de violència masclista i domèstica i la seva trucada passi de forma immediata a Mossos d’Esquadra. A més, la nova aplicació preveu l’opció que la víctima pugui enviar un missatge predeterminat d’alerta als contactes telefònics (fins a sis en la versió actual) que decideixi un cop hagi trucat al 112.



En cas que truqui per un altre tipus d’emergència, com per avisar d’un accident de trànsit, un incendi o qualsevol altra situació anàloga, la seva trucada serà tractada pels protocols adients en cada cas.



L'aplicació, que és una versió de l'app amb geolocalització MY112 i ha estat desenvolupada per Telefónica, s'ha presentat aquest dilluns a càrrec del conseller d'Interior Jordi Jané. L'eina es pot instal·lar mitjançant un codi facilitat per Mossos d’Esquadra a les víctimes. Aquest estarà disponible al llarg del primer trimestre de l’any 2017 per al col·lectiu amb més alt risc i s’ampliarà properament a la resta de persones víctimes de violència masclista i domèstica. La nova app estarà disponible en un principi en català, castellà i anglès, en funció de la llengua en que l’usuari hagi configurat el seu telèfon. En un futur es podrà descarregar també en altres idiomes.