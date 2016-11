L'oposició de Cambrils considera la nova Cap de Gabinet com un 'comissari polític'

Tots els grups consideren que la contractació busca un 'cinquè regidor' per a ERC, «anteposant els interessos de partit als interessos generals del municipi»

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 12:59

En un comunicat conjunt, tots els grups municipals que estan a l'oposició a l'Ajuntament de Cambrils, és a dir, el Partit Popular, Nou Moviment Ciutadà, Ciutadans i l'Assemblea de Cambrils, mantenen les crítiques una vegada confirmada la contractació, com a Cap de Gabinet de l'Alcaldia, d'Aina Carod. Segons assenyalen els grups a l'oposició, l'alcaldessa, Camí Mendoza,«ens va trucar la setmana passada per confirmar-ho, si bé ens va anunciar que signaria el nomenament el dijous 17».



El comunicat afegeix que difícilment la ciutadania deixarà de rebre aquest nomenament amb recel i esperen, afegeixen, que «se'ns expliqui quin ha estat el criteri i el procediment per a decidir-se per aquesta persona per a aquest càrrec, i si hi ha hagut més candidats». Aina Carod, indiquen, per molt vàlida i formada que estigui, «sempre estarà sota sospita d'haver estat contractada més pel seu cognom que per les seves qualitats». De fet, recorden que a banda de ser neboda de l'exvicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira; el seu pare, l'advocat Apel·les Carod Rovira «ha ostentat diversos càrrecs en l'administració catalana, com la delegació de la Generalitat a França, nomenament que ja va ser polèmic».



Els grups de l'oposició també assenyalen que la figura d'Apel·les Carod va ser un element determinant en la negociació del pacte de govern a l'Ajuntament, que actualment aplega ERC, el PSC i CiU. En aquest sentit consideren simptomàtic que cap dels socis de govern d'Esquerra hagi fet cap manifestació pública sobre el nomenament. i afegeixen que «la introducció d'aquest càrrec pot representar una forma de comissariat polític que no farà sinó contribuir a enrarir les relacions internes de l'equip de govern, que són notòriament i manifestament millorables».