Els tions del país tenen una cita al Vendrell abans de la nit de Nadal

L'esdeveniment comptarà amb un Mercat Solidari i s'atorgarà el premi 'Tió de l'any' al que cridi més l'atenció a l'organització

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 18:41

La Trobada de Tions del Vendrell arriba, per segon any consecutiu, a la capital del Baix Penedès. L'acte reunirà grans i petits entre una gran multitud de tions, que se citaran el dissabte 17 de desembre a la plaça Nova del municipi, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.



El canvi d’ubicació de la Trobada, que el 2015 es va realitzar al carrer Major, es deu a la falta d’espai que hi havia en aquest carrer. És per això que des de l'organització es comunica que enguany es podran rebre fins a un centenar de tions.



La Trobada comptarà amb un Mercat Solidari de Nadal format per Càritas Parroquial, la Ballaruga i la Botigueta de l’Àliga. Com a novetat, s’entregarà un premi especial 'Tió de l’any' a aquell que cridi l’atenció per qualsevol de les seves característiques.



Per realitzar la inscripció cal posar-se en contacte amb els organitzadors a través del correu electrònic aligadelvendrell@gmail.com, i s’informarà els interessats de com poden fer la inscripció. La data límit és el dissabte 10 de desembre o fins que s’omplin les 100 places disponibles.