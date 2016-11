El treball d'una estudiant de la URV sobre la influència del selfie en el turisme, premiat a Tenerife

L'estudiant ha cursat el màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 17:16

Travel Selfie – An Element of Destination Image Co-Creation és el títol del treball de final de màster de l'estudiant Veronika Pérez Jensen Stanková, tutoritzat per la professora Noemí Rabassa Figueras, que ha analitzat 4.677 autofotos penjades a Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest i associades –mitjançant etiquetes o geolocalització- a un dels quatre destins turístics objecte d’estudi: Barcelona, Madrid, Sevilla o Santiago de Compostela. El treball ha estat guardonat amb una distinció extraordinària al VI Fórum REDINTUR, organitzat per la Universidad de La Laguna (ULL), que s’ha celebrat del 15 al 18 de novembre a Tenerife.



Pérez, estudiant del màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística de la URV ha determinat, amb el contingut de les imatges, que els atractius o llocs d’interès dels turistes coincideixen amb els que ofereixen a les xarxes socials els organismes oficials de promoció turística. Per tant, aquest estudi de Veronika Pérez Jensen Stanková constata que els selfies dels visitants ajuden a crear la imatge dels destins, ja que van en la mateixa línia que els estaments oficials.



El treball també recomana a les institucions oficials de promoció turística tenir més en compte els selfies dels usuaris, ja que si els donessin difusió incrementarien la credibilitat de la seva marca turística. A més, seguir aquest fenomen de prop els permetria identificar llocs d’interès per als visitants que potser s’escapen als organismes oficials.



D’altra banda, el treball Propuesta de Desarrollo del Turismo Accesible en la Reserva de Biósfera Isla de Ometepe (Nicaragua), de l’estudiant del mateix curs María Esperanza Medina Chavarría, becada per la Fundación Carolina, també optava a aquesta distinció després de ser seleccionat per una comissió d’avaluació, formada per nou membres pertanyents a REDINTUR, entre els vuit millors de trenta-set treballs rebuts.