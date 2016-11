El Parlament aprova una moció per abaratir la tarifa del transport públic per a estudiants

La moció de la CUP pretén resoldre «els greuges que pateixen els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili en usar el transport públic»

Actualitzada 21/11/2016 a les 18:20

La Comissió Territorial del Parlament de Catalunya ha aprovat una moció de la CUP-CC per resoldre «els greuges que pateixen els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili en utilitzar el transport públic», segons han informat l’Assemblea d’Educació i Psicologia de la URV, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i la CUP en una roda de premsa aquest dilluns. Aquesta, tal com han informat, instarà l’ATM i la URV a implementar una nova tarifa única per a tots els estudiants que millori la situació.Aquesta moció ve donada per la notícia publicada per Diari Més el passat mes de juny, on es posava de manifest que el transport públic pels estudiants de la URV és el més car de Catalunya . D'aquesta manera, el diputat de la CUP-CC Sergi Saladié denunciava, el passat 15 de juny la situació. Després de la primera denúncia, segons el mateix Saladié ha explicat a roda de premsa, s'han presentat mocions a tots els ajuntaments i consells comarcals que formen part de l'Autoritat de Transport Metropolità i on la CUP hi té representació. Aquesta ha estat aprovada als consistoris de Tarragona, Valls i Reus, i al Consell Comarcal del Baix Camp.A la vegada, però, l'agrupació critica que la moció instava els ens a convocar una reunió amb l'ATM per resoldre la situació abans d'aquest setembre, i a dia d'avui cap institució ho ha dut a terme. Per altra banda Roger González, de l’Assemblea d’Educació i Psicologia de la URV, també ha explicat que el passat 6 de setembre les tres organitzacions es van reunir amb la directora i el gerent de l’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona, que els va comunicar que «des de l’ATM no podien fer res, sinó que depenia de la Generalitat».Per la seva banda Oriol Sales, del SEPC, ha criticat que «la URV, en veure als mitjans la nostra reivindicació, va penjar cartells per les facultats informant que els estudiants de la URV teníem accés als autobusos de l’ATM, però encara és hora que digui quelcom al respecte dels greuges que patim». És per això que en conjunt es denuncia la «poca sensibilitat i gran passivitat de les institucions responsables, URV, Generalitat, ATM, ajuntaments i consells comarcals amb aquesta problemàtica». A més, durant la roda de premsa s'ha afegit que «si en els propers mesos no es veuen passos ferms cap a aquesta direcció i un canvi d’actitud per part de la URV i l’ATM es pensaran noves accions perquè es socialitzi aquest debat entre la comunitat estudiantil».