Amb el Lolo i la Mel, llegir és més fàcil

Vila-seca posa en marxa unes sessions de lectura assistida amb gossos

Actualitzada 20/11/2016 a les 17:19

Aquesta activitat està adreçada a nens amb dificultats lectores, i té com a objectiu fer de la lectura un fet divertit. Els nens, un per un, llegeixen una pàgina d’un conte sobre el cos de la Mel. A continuació, el Lolo reparteix preguntes sobre el que s’ha llegit, i si els companys contesten correctament, poden demanar al gosset una acció, com donar la poteta.



Segons Raquel Luna, la psicòloga que dirigeix les sessions, els nens amb dificultats amb la lectoescriptura solen tenir poca seguretat, «però llegir amb el Lolo o la Mel els dóna una motivació i fa que tinguin més ganes de llegir».



Les sessions de lectura assistida amb gossos formen part del Pla Educatiu d’Entorn de Vila-seca.