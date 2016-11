Uns altres onze afectats es querellen contra la Cooperativa de Cambrils

La querella es dirigeix contra nou exmembres de la junta de la Cooperativa que van afavorir, segons el parer dels denunciants, que la Secció de Crèdit tanqués per sorpresa i deixés atrapats els seus estalvis

Uns altres onze afectats -un d'ells, la figura jurídica d'una empresa- s'han querellat contra els antics gestors de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de Cambrils, han informat a Efe fonts judicials.



El jutjat d'instrucció número 1 de Reus es va inhibir a favor del jutjat número 3, que ja instruïa una querella d'un grup de sis afectats per un presumpte delicte d'administració deslleial des del mes de març passat.



Aquesta nova querella es dirigeix contra nou exmembres de la junta de la Cooperativa que van afavorir, segons el parer dels denunciants, que la Secció de Crèdit tanqués per sorpresa el 22 de desembre de l'any passat i deixés atrapats els seus estalvis. Es tracta del director general de la Cooperativa, el director gerent, el president del Consell rector; tres interventors de comptes, el secretari i el tresorer.



El magistrat del jutjat número 3 ha citat a declarar tres exdirectius el pròxim 10 de gener, a les deu del matí el primer, a dos quarts d'onze el segon i a les onze el tercer. També ha citat els altres tres, en els mateixos horaris, el pròxim 30 de gener del 2017, i als últims, el 7 de febrer, també en intervals de mitja hora.



El jutge també admet com a acusació popular dos membres de la CUP: Xavier Milian i el regidor dimitit de Reus David Vidal, que havien demanat personar-se com a acusació particular. El magistrat nega aquesta possibilitat perquè no són afectats, però els accepta presentar-se com a acusació popular tan aviat com dipositin una fiança de mil euros.



Estava previst un tancament ordenat de la Secció de Crèdit el 31 de desembre, però l'operació es va truncar en haver-hi un dèficit de 9,5 milions i va tancar per sorpresa, afectant 1.500 dipositaris.



La Secció va esquivar el preconcurs de creditors en acceptar els socis un pla de refinançament i el mes d'agost passat ja van cobrar el 46,4 % dels seus dipòsits i la resta, els aniran cobrant en un termini de quinze anys. EFE