Un ferit lleu en un accident a Cambrils

Dos vehicles s'han vist implicats en el xoc

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 20:04

Dos vehicles han topat aquest dimarts a la tarda al terme municipal de Cambrils. Els fets han deixat un dels ocupants dels vehicles ferit lleu. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ferit fins a un centre hospitalari.



Els fets han tingut lloc al quilòmetre 1,5 de la carretera TV-3141, que uneix els municipis de Reus i Cambrils. Bombers s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident amb una dotació per tal de netejar la calçada. Una grua s'encarrega de retirar els vehicles de la calçada.



Mentre els treballs procedeixen, la calçada roman tallada en ambdós sentits. És per això que s'ha habilitat un pas alternatiu pels vehicles que circulaven per la carretera.