UGT alerta que Segur Ibérica vol acomiadar tota la plantilla coincidint amb el Dia de la Seguretat Privada a Tarragona

Fonts de l’empresa neguen cap ERO total però admeten que cal un cert reajustament per adequar-se al volum de negoci

Actualitzada 08/11/2016 a les 18:46

El sindicat UGT ha anunciat a través d’un comunicat que l’empresa de seguretat privada Segur Ibérica, que té una de les seves delegacions a Tarragona, té la intenció de presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació que afectaria tota la plantilla que té a l’Estat, d’uns 4.000 treballadors, 900 dels quals es troben a Catalunya. Aquesta notícia coincideix, precisament, amb la celebració del Dia de la Seguretat Privada a Tarragona.



El sindicat ha subratllat que l’anunci que la direcció de l’empresa hauria fet als representants dels treballadors arriba després que la plantilla «no hagi cobrat» la nòmina del mes de novembre. El sindicat també ha alertat que la companyia travessa dificultats econòmiques des de fa temps i no descarta que hi pugui haver una possible venda. Davant d’aquest panorama, la UGT ha reivindicat un pla de viabilitat per a la plantilla d’una de les empreses principals dins del sector de la seguretat privada a l’Estat.



De la seva banda, fonts de l’empresa han negat categòricament que s’hagi presentat cap ERO per acomiadar tota la plantilla. En lloc d’això han afirmat que el que hi ha hagut és l’anunci d’un «plantejament inicial» als representants dels treballadors per asseure’s a negociar un reajustament.



Les mateixes fonts han indicat que aquest reajustament tindria l’objectiu d’adaptar la massa laboral al volum de negoci actual de l’empresa. Així, han admès que la idea de la firma de seguretat privada és reduir una part de la plantilla, però han subratllat que la reducció «no seria ni de milers ni de centenars» de persones.