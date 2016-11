Les línies afectades són la R14, la R15 i la R16

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 08:55

Els trens de les línies R16, R15 i R16 de Regionals, a més de la RT2 –que enllaça l’Arboç amb l’Hospitalet de l’Infant-, acumulen aquest dimarts al matí retards que poden superar els 15 minuts per una incidència a les vies entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders, segons informa Renfe. La incidència ha començat quan passaven uns cinc minuts de les vuit del matí i no hi ha cap estimació de quan aquesta incidència podria quedar resolta. Mentrestant, els combois circulen per via única ja que els tècnics es troben a la zona treballant per restablir la normalitat en el servei.