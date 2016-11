Restablerta la circulació de trens per les dues vies entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders

S'han registrat retards de més d'un quart d'hores a les línies R14, R15, R16 i RT2

Actualitzada 08/11/2016 a les 11:09

La circulació de trens entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders s'ha restablert per les dues vies al voltant de dos quarts d'onze després d'una incidència a les vies en aquest tram, segons ha informat Renfe. Arran d'aquesta incidència, que s'ha produït poc després d eles vuit del matí, els trens de les línies R16, R15 i R16 de Regionals, a més de la RT2 –que enllaça l'Arboç amb l'Hospitalet de l'Infant-, han acumulat retards de més d'un quart d'hora i ha obligat els combois a circular per via única durant l'afectació.



D'altra banda, també a l'R3 hi ha hagut una incidència cap a tres quarts de deu del matí a les instal·lacions entre Granollers Canovelles i Parets del Vallès i s'han registrat retards en aquesta línia de més d'un quart d'hora. A mig matí, els trens han pogut recuperar la freqüència de pas habitual.