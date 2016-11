La platja de la Punta del Riu obté la bandera Ecoplayas pel tractament de les algues marines

Aquest distintiu s'atorga a les platges més curoses amb el medi ambient

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 10:45

La platja de la Punta del Riu de l’Hospitalet de l’Infant ha obtingut la bandera Ecoplayas, un distintiu que atorga l’Associació Tècnica per la Gestió de Residus i Medi Ambient (Ategrus) a aquelles platges que es distingeixen per la seva política de qualitat mediambiental. Concretament, la Punta del Riu ha estat reconeguda per recollir les algues durant l’estiu i aplegar-les a l’aire lliure perquè no molestin als banyistes i després tornar-les a la platja a l’hivern per afavorir la fauna local i protegir la costa. Cal dir que les platges de l’Arenal i del Torn, que ja havien estat reconegudes en la matèria, han renovat aquesta distinció.



La regidora de Turisme, Elidia López, ha remarcat que el distintiu reconeix «la gestió sostenible i respectuosa que fem de les nostres platges», a més de demostrar «la seva excel·lent qualitat». Per altra banda, López ha avançat que per al proper any es presentarà també la candidatura de la platja de l’Almadrava.



Per atorgar aquest guardó Ategrus té en compte aspectes com la neteja de la platja i el seu entorn, la qualitat de les aigües, l’existència d’equipaments en bones condicions, les condicions d’accessibilitat o els serveis que es presten als usuaris.