Es busquen professors i periodistes

La Diputació de Tarragona i el Consell de la Conca obren varies places per cobrir llocs de treball

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 19:14

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha convocat cinc places de pràctiques destinades a joves aturats que estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil. Les places ofertades són per a un tècnic de comunicació i informació, un tècnic d'educació ambiental, un administratiu i dos tècnics de manteniment.



El contracte en tots els casos tindrà una durada de sis mesos i el termini per presentar les sol·licituds acabarà aquest 10 de novembre.



Per altra banda, la Diputació de Tarragona ha obert una borsa de treball per professors/es de gràfica interactiva per a les Escoles d'Art i Disseny de Tarragona i Tortosa. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dimecres 16 de novembre.



La funció principals dels llocs ofertats serà impartir classes als mòduls de Llenguatge de Programació, Interfícies Gràfiques d’Usuari i Projectes a alumnes del Cicle formatiu de Grau superior de gràfica interactiva.