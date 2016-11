El Teatre Auditori de Salou acull la VI Gala benèfica contra el càncer

Tota la recaptació es destinarà íntegrament a la investigació d'aquesta malaltia

Actualitzada 08/11/2016 a les 12:02

La Gala benèfica per a la investigació del càncer, organitzada per l’Associació Oncològica Dr. Amadeu Pelegrí, arriba a la seva VI edició el proper 19 de novembre al Teatre Auditori de Salou. Els assistents, gaudiran de l’espectacle Pim Pam Pum, dut a escena per professionals que participen de forma altruista en aquest esdeveniment.Les persones que estiguin interessades en assistir a l’espectacle ja poden comprar les entrades per un preu de 10 euros de forma anticipada i 12 a taquilla. Tota la recaptació es destinarà íntegrament a la investigació del càncer. Per altra banda, aquelles persones que no hi puguin assistir però vulguin col·laborar amb la causa podran comprar la seva entrada simbòlica Fila 0. Podeu consultar els punts de venta i tota la informació relacionada amb la gala benèfica en aquest enllaç