CDC acusa l'actual equip de govern de Vilallonga de pujar l'IAE un 87% i l'IBI un 40%

Denuncia que utilitza informes econòmics «esbiaixats i parcials» per justificar els increments

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 21:15

El grup municipal de CDC a l’Ajuntament de Vilallonga ha acusat l’actual equip de govern, format per ERC i el PSC, de falsejar els informes econòmics corresponents a mandats anteriors –quan governaven els convergents– amb la intenció de justificar increments d’impostos municipals. De fet, segons CDC, l’equip de govern «en un ple extraordinari i urgent va aprovar un augment impositiu brutal i mai vist al nostre poble, del 40% de l’IBI i del 87%, de l’IAE».



En un comunicat, la formació convergent, afirma que «les veritats es descobreixen, mentre que les mentides s’han de construir», i afegeixen que a la localitat de Vilallonga, des de l’inici de l’actual mandat municipal «s’ha esmerçat més esforços en construir una falsedat que en governar».



Recorden els convergents que els tancaments econòmics dels exercicis anteriors «que ara es posen en qüestió», es van discutir i aprovar en les comissions de comptes i en plenari «en els darrers quatre exercicis amb el suport de l’equip de govern que nosaltres lideràvem i del principal grup a l’oposició, ara a l’alcaldia». I afegeix que els comptes van ser ratificats i no van tenir cap esmena per part de la Intervenció Municipal «i van ser enviats i presentats als organismes fiscalitzadors competents, Generalitat i Ministeri d’Hisenda, sense que hi hagués cap esmena, rectificació ni advertiment».



El comunicat afirma que en el darrer trimestre del 2015, l’actual equip de govern va canviar l’equip tècnic de gestió financera de l’Ajuntament «i aquest rep l’encàrrec de fer una reinterpretació dels comptes municipals per posar en entredit la gestió econòmica de l’anterior equip de govern». Els convergents afirmen que es va aplicar ‘enginyeria financera’ amb finalitat política.



Aquest nou informe ‘reinterpretat’ és el que ha servit per a justificar «l’increment d’impostos més gran en democràcia a Vilallonga». Es tracta, segons CDC, d’una «operació feta com una maniobra de distracció per tal de camuflar dues obvietats. Una, l’evident incapacitat per governar el poble; des de perdre i renunciar a inversió pública per més de 600.000 € fins a procediments irregulars de contractació i, l’altra, la poca sensibilitat i empatia vers els problemes de les persones». En aquest sentit, en el comunicat afirmen que la política de l’actual govern municipal, «consisteix en la segregació i el sectarisme, separant ciutadans bons dels dolents. Aquests últims els que som crítics amb la seva acció».



Finalment en el comunicat asseguren que, des del seu paper fora del govern, «emprendrem totes les accions que entenguem necessàries per impugnar aquest increment d’impostos aprovat unilateralment», ja que consideren que no té fonament «i no és legal la forma administrativa emprada».