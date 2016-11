Un cor infantil de Madagascar mostrarà el seu talent en un concert solidari a La Pobla

L'actuació tindrà lloc el 26 de novembre a les 18h al Casal Cultural

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 14:45

El Casal Cultural de La Pobla de Mafumet acollirà el proper 26 de novembre a les 18h el concert del cor infantil femení Malagasy Gospel, format per 22 nenes d’entre 12 i 20 anys originàries dels barris menys afavorits de la ciutat Tulear, a Madagascar, i en Harris, un jove malagache invident. L’acte, promogut per l’ONG Agua de Coco, s’emmarca en el Fair Saturday, el dia per canviar el món a través de l’art i la cultura.



El concert comptarà amb dos actes previs. En primer lloc el cor visitarà el dia 24 de novembre l’escola pobletana Mare de Déu del Lledó. Per altra banda, el Casal Cultural acollirà el 25 de novembre a les 19h la projecció del documental Malagasy Gospel. La paraula de la infància, que narra la vida de la coral a Madagascar. Amb tots aquests esdeveniment Agua de Coco vol fomentar un programa d’intercanvi cultural i sensibilització que apropi la realitat de Madagascar a la població europea. Amb aquest concert solidari amb La Pobla el cor vol seguir ampliant la seva visibilitat al món i posar de manifest la situació d’exclusió social que alguns col·lectius pateixen en els països del Sud.



Els interessats en assistir a aquest concert solidari ja poden adquirir les seves entrades, a un preu de 5 euros, a l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet. L’horari de venda és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, i els dijous també de 17 a 19 hores.