Porrera organitza una nova mostra de vins i gastronomia local

S'ha previst un espai de venda de vins a preus avantatjosos i exclusius per aquesta jornada

Actualitzada 07/11/2016 a les 19:50

El col·lectiu de cellers de Porrera organitza aquest dissabte 12 de novembre una nova edició de Tasta Porrera, la mostra de vins i gastronomia local d’aquesta vila pertanyent a la Denominació d’Origen Qualificada Priorat. Aquesta és l’única denominació d’origen de Catalunya reconeguda com a Qualificada i una de les dues úniques amb aquest segell a l’estat espanyol, d’acord amb els processos i sistemes de producció que se segueixen en aquesta regió vitivinícola.



La degustació dels vins tornarà a ser el principal reclam de la trobada que es farà a la plaça de Catalunya de Porrera a partir de les 11:00 h. Com en altres edicions, els cellers de Porrera han previst un espai de venda de vins a preus avantatjosos i exclusius per aquesta jornada. En paral·lel, els establiments de restauració de la localitat oferiran diferents plats elaborats amb ingredients i receptes tradicionals vinculats a la població.



L’entitat que agrupa els elaboradors locals planteja un any més Tasta Porrera com una ocasió única pel gran públic i també per a especialistes per conèixer els vins d’aquesta vila i les seves característiques en un ambient distès, al mateix temps que permet comentar i canviar impressions amb els productors.



Tasta Porrera té el suport de l’Ajuntament de Porrera i també té la col·laboració del Consell Regulador de la DOQ Priorat, el qual dóna suport a les mostres i tastos que es realitzen durant l’any a les diferents viles del seu territori. Aquestes convocatòries permeten als professionals i aficionats gaudir dels vins locals i conèixer directament l’entorn en què es produeixen i les persones que els elaboren.