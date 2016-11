Forta baixada de temperatures a tota la província

La zona de les Muntanyes de Prades ha registrat temperatures gèlides de 0 graus

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 10:19

El fred ja ha arribat a la província de Tarragona, on hi ha hagut una forta baixada general de temperatures. Una de les zones de la demarcació on s’estan registrant unes temperatures més baixes és a les Muntanyes de Prades. L’estació de Tossal de la Baltasana, en el turó situat a cavall entre la Conca de Barberà i el Baix Camp, registra per avui una temperatura mínima de -0,9ºC i una màxima d’1,1ºC. Els municipis de Rojals i Prades registren una temperatura mínima de 0,6 i 0,4ºC respectivament i una màxima de 2,9 i 2,4 respectivament.



Pel que fa a Tarragona ciutat, les temperatures també han patit un descens en relació als dies anteriors amb una mínima de 7 i una màxima de 16ºC. Reus compta amb uns valors molt semblants amb una mínima de 6 i una màxima de 15ºC. Aquests valors es mantindran pràcticament iguals demà, mentre que a partir de dimecres hi haurà una repuntada i tornaran a pujar les temperatures.