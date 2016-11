Els detinguts a Reus i Tarragona en una operació estatal robaven caixes fortes d'empreses alimentàries

Obrien a cops de mall la caixa forta i agredien al personal de seguretat

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 09:59

Els dos detinguts a Tarragona i Reus el passat 26 d'octubre en el marc d'una operació policial Estatal conjunta entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil es dedicaven a cometre robatoris amb força de caixes fortes d'empreses alimentàries a diverses localitats de Catalunya i l'Estat. Tal i com ja va informar Diari Més, els agents van detenir 15 membres de l'organització, tres dels quals a Reus, Tarragona i Barberà del Vallès i la resta a Madrid, i van dur a terme 11 escorcolls als domicilis dels detinguts. Els integrants del grup, principalment d'origen kosovar i servi, accedien a les caixes fortes a cop de mall i destral i si eren sorpresos agredien el personal de seguretat que s'adreçava al lloc. Se'ls atribueix un total de 26 robatoris amb violència a diferents punts de Catalunya, Madrid, Andalusia i València.



La investigació es va iniciar el passat mes de juliol quan els Mossos van tenir coneixement d'un robatori amb força en una empresa de Gavà. Els investigadors van identificar els autors del robatori i van poder constatar que es tractava dels membres d'una organització criminal amb un alt grau d'organització i especialització, la qual es dedicava a cometre robatoris amb força a empreses, amb mobilitat per tot el territori espanyol. Per aquest motiu es va afegir a la investigació la UCO de la Guàrdia Civil.



De les indagacions es va desprendre que els lladres utilitzaven sempre el mateix 'modus operandi', que consistia en desplaçar-se amb vehicles de gran potència fins a l'objectiu seleccionat. Un cop al lloc feien servir inhibidors de freqüència per anul·lar les alarmes i posteriorment realitzaven un butró per accedir a les instal·lacions i arribar fins a la caixa forta, la qual obrien a cops de mall i destral. Un cop havien aconseguit els diners marxaven ràpidament del lloc. Si durant l'acció criminal eren sorpresos, no dubtaven en agredir al personal de seguretat que s'adreçava al lloc.



El grup era molt actiu i havia arribat a realitzar mitjançant aquest mètode fins a tres robatoris en una mateixa nit. Després de cometre els fets delictius, els vehicles eren portats a un petit taller que l'organització tenia a Madrid on es repintaven i canviaven les plaques de matrícula per dificultar la identificació.



En el marc de l'operatiu, el 26 d'octubre es van detenir 15 membres de l'organització, tres dels quals a Catalunya, concretament a Reus, Tarragona i Barberà del Vallès. La resta de detencions es van dur a terme a Madrid. El mateix dia també es van realitzar 11 entrades i escorcolls als domicilis dels detinguts, on es van intervenir armes, documentació, inhibidors de freqüència, dispositius de comunicació i eines per cometre els robatoris.



Als detinguts, de nacionalitats albanesa, sèrbia, kosovar, espanyola i brasilera, també se'ls considera autors dels delictes de falsificació documental, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal. Els arrestats van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de Gavà, que va decretar l'ingrés a presó de nou d'ells. A més, s'han emès set ordres de crida i cerca per la resta d'integrants del grup.