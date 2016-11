Detenen un vallenc per sextuplicar la taxa d'alcoholèmia

Els agents també el van denunciar administrativament per no tenir l'assegurança en vigor des de l'agost de 2016

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 13:41

Els Mossos d’Esquadra van investigar el passat 4 de novembre un home de 45 anys i veí de Valls com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. L’home, que havia tingut un accident de trànsit del qual en va sortir il·lès, gairebé sextuplicava la taxa d’alcoholèmia permesa.



Els fets es remunten al mateix dia 4 de novembre a les 16h, quan els agents van rebre l’avís que hi havia hagut un accident de trànsit en què un cotxe havia bolcat fora de la via sense causar ferits a la C-51 a l’alçada d’Alió. Els Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van comprovar que el conductor, que havia resultat il·lès, presentava símptomes clars d’haver begut. Els agents van realitzar-li la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu de 1,47mg/l, gairebé sis vegades la taxa d’alcoholèmia màxima permesa.



Els agents van denunciar penalment el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària, el qual haurà de comparèixer demà al Jutjat de Guàrdia i Instrucció núm. 3 de Valls. A més, els Mossos d’Esquadra també van comprovar que el vehicle no tenia l’assegurança en vigor des de l'agost 2016, per la qual cosa també se’l va denunciar administrativament.