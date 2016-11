Cambrils posarà a prova un nou dispositiu que facilitarà l'ús del transport públic

El projecte Sharing serà testat al municipi després de ser una de les propostes guanyadores d'un concurs internacional d'emprenedoria tecnològica

EFE

Actualitzada 07/11/2016 a les 17:37

Cambrils serà un laboratori urbà d'un dispositiu que connecta serveis, seleccionat en el concurs d'emprenedoria tecnològica Smartcat Challenge. El projecte, anomenat Sharing, preveu que amb aquesta solució els usuaris puguin estalviar temps i molèsties per utilitzar diferents serveis públics, començant pel transport. Físicament, l'aparell és un anell que estarà acompanyat d’una aplicació connectada a una plataforma tecnològica que permetrà la gestió dels accessos.



La iniciativa té com a objectiu resoldre els reptes que s'han plantejat sis municipis catalans en cinc grans àmbits. Cambrils i Reus se centren en la mobilitat i el transport.



El projecte, anomenat Sharing, va ser una de les propostes guanyadores de la Gran final del concurs d'emprenedoria tecnològica 'smartCAT Challenge', que va tenir lloc el 3 de novembre al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), a Terrassa. Smartcat Challenge és un concurs impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital sota el paraigua de l'estratègia Smartcat.



S'emmarca dins del projecte internacional Smart City Hack, que convida emprenedors d'arreu del món a desenvolupar solucions per a les seves ciutats mitjançant iniciativa d'innovació oberta. En el projecte hi ha implicades empreses com Microsoft, Cisco, Indra i Cellnex que col·laboren amb els premis i donen eines als participants per desenvolupar les seves solucions, i de centres tecnològics i d’altres institucions que donen suport als emprenedors i desenvolupadors durant tot el procés.