S'ensorra un mur a Pratdip i queda al descobert la instal·lació elèctrica

No hi ha hagut ferits i els Bombers han deixat balisses a la zona

Actualitzada 05/11/2016 a les 17:36

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar a Pratdip per col·locar unes balisses al carrer de Santa Marina amb l'objectiu de tapar la instal·lació elèctrica, que ha quedat a la vista després que s'hagi ensorrat un mur.



A les 14.20 hores, han rebut l'avís d'aquest incident, el qual també ha motivat alguna destrossa de la via pública. La trencadissa s'ha produït en una casa on s'estaven fent obres, i tant l'alcalde com els tècnis municipals s'hi han acostat per intentar solucionar el problema.