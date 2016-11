Més de 2.000 habitatges pateixen talls de llum al Vendrell per l'explosió d'una tapa de registre

Els veïns del carrer Sant Magí han sentit una forta explosió i s'han quedat sense llum

Actualitzada 05/11/2016 a les 13:19

Els veïns del carrer Sant Magí i voltants del Vendrell s'han emportat un bon ensurt a dos quarts d'una del migdia, quan han escoltat una forta explosió. Immediatament, la llum ha marxat, i no entenien què passava.



Concretament, ha explotat una tapa de registre, que ha deixat sense llum, segons apunta Protecció Civil, a 2.344 abonats. No hi hauria hagut ferits, però els veïns s'han emportat un bon ensurt.