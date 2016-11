Troben l'accés d'un refugi aniteri de la guerra civil a Vandellós

Molta gent del poble en recordava la ubicació

Les obres de millora que s’estan realitzant des de fa aproximadament un mes a la Plaça Drs. Gil Vernet del nucli de Vandellòs han deixat al descobert l’accés a un refugi antiaeri de la guerra civil espanyola.



Concretament s’ha trobat un dels accessos, ja que aquestes estructures constaven de diverses entrades que desembocaven en un espai més ampli sota terra on la gent es refugiava dels atacs aeris durant la guerra. Tal com han explicat l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia i l’equip d’arquitectes responsable de les obres, es tracta d’una troballa que ja s’esperava, perquè molta gent del poble recordava la ubicació del refugi i ja estaven avisats de la possibilitat de que sortís a la llum quan, després de l’enderroc, s’aixequessin els paviments existents.



L’accés trobat està malmès per obres anteriors i la primera acció que s’hi ha fet és, a més valorar-ne l’estat és subjectar-ne l’estructura per mantenir-lo i veure fins on arriba i on es troba l’espai central del refugi. Segons la memòria que han aportat els veïns, es preveu trobar encara dos accessos més durant les obres.



L’alcalde de la població ha remarcat la importància d’aquesta troballa de la història recent del poble i ha expressat la voluntat de preservar-lo i «aprofitar aquesta gran oportunitat de recuperació de nostra memòria històrica per preservar-la i ensenyar-la a les generacions futures».



Més enllà de la troballa, les obres segueixen avançant a bon ritme i es preveu que finalitzin dins els 4 mesos que estableix el termini d’execució.