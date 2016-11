La setmana vinent cada dia serà 'Divendres' a Riudoms

El magazín de TV3 visitarà el municipi del Baix Camp del 7 a l'11 de novembre

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 17:38

El programa 'Divendres' de TV3 farà parada a Riudoms la propera setmana del 7 a l'11 de novembre per dur-hi a terme en directe el programa magazín que omple el prime time de les tardes de Televisió de Catalunya, presentat per Helena Garcia Melero i Espartac Peran.



La plaça de l'Església del municipi del Baix Camp es convertirà, d'aquesta manera, en el plató del programa durant aquests dies. Les curiositats, la cultura i la societat del poble tindran l'oportunitat de donar-se a conèixer a través del programa, produït per Televisió de Catalunya i El Terrat. A més, la parada de 'Divendres' per Riudoms coincidirà amb la preparació per a la Festa de l'Oli Nou, que tindrà lloc aquell mateix cap de setmana.