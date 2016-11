Els Barçakids arriben a Cambrils

Infinitat d'activitats entre el 8 i el 25 de novembre

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 12:37

El programa escolar itinerant Barçakids s’instal·larà a la Galeria de Tir amb Arc de Cambrils del 8 al 25 de novembre. Durant aquests dies hi participaran cinc centres de primària de Cambrils (Escola Guillem Fortuny, Col·legi Vidal i Barraquer, Escola Joan Ardèvol, Escola Cambrils i Escola Marinada), dos de Salou (Escola Internacional del Camp i Escola Salou) i un de Montbrió del Camp (Escola Josep Maria Soler i Gené).



Aquest és un projecte desenvolupat per la Fundació del FC Barcelona dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys, que pretén fomentar i consolidar el sistema de valors dels infants a través dels principis pedagògics de l’esport, del joc i de la participació activa i inclusiva.



El programa, que enguany arriba a la cinquena edició, planteja un seguit d’estratègies i recursos específics per transmetre el sentit i la importància dels valors per a la consecució de l’èxit personal i social. Els valors seleccionats són l’esforç, el respecte, el treball en equip, l’humilitat i l’ambició.



L’activitat s’estructura al llarg d’un dia (de 9:30 a 16hores) a partir de quatre mòduls de treball, tots de marcat caràcter participatiu i lúdic. La jornada comença la presentació i descoberta dels valors. A continuació, es passa a l’acció amb diferents activitats per posar en pràctica els valors i reflexionar sobre la seva presència i importància a la vida quotidiana. El següent pas és el mòdul de joc, que posa de manifest allò que s’ha après mitjançant la pràctica d’un esport. Finalment, com a tancament de la sessió, el mòdul de síntesi promou la reflexió sobre les activitats que s’han portat a terme, l’expressió dels compromisos i l’avaluació de la capacitat d’interiorització dels valors treballats.