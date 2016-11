El Morell ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major de Sant Martí

Des del dia 4 i fins el proper 14 de novembre, El Morell s’endinsa en la celebració de la seva Festa Major d’Hivern, en honor a Sant Martí. Una trentena d’actes integren el programa festiu, que obre aquest divendres l’activitat al punt de les 19 h amb una doble proposta de caire històric: la conferència titulada La Guerra Civil a les comarques de Tarragona, que pronunciarà Jordi Piqué, doctor en Història Contemporània i arxiver; i l’exposició Cartells de la Guerra Civil de l’Arxiu Nacional de Catalunya.El primer cap de setmana festiu es completarà amb la concentració de cotxes clàssics, que tindrà lloc demà dissabte a les 11 h, a la Rambla Joan Maragall; i el musical Gisela y el Libro Mágico. Aquest espectacle, que fusiona la música en directe amb la màgia i l’il·lusionisme, s’adreça al públic de totes les edats.Finalment, diumenge al matí arribarà un dels moments destacats de la Festa Major amb la XIV Trobada de gegants, que a partir de les 11 hores duran a terme una cercavila i ballada en acabar la missa, a la plaça de l’Església. Ja a la tarda, el protagonisme serà per als titelles de la Cia. de Marionetes Herta Frankel, amb el seu espectacle Pallassos de Fusta, que arriba al Morell en el marc del 12è Festival GUANT.Els actes festius viuran, a continuació, un parèntesi fins el proper divendres, 11 de novembre, quan arrencarà el gruix del programa d’activitats. Un cop acabat l’espectacle Cabaretazo, amb la Cia. The Sisters, començarà el Sopar Solidari per a la Marató de TV3, que tindrà lloc a les 22.30 h al Centre de Serveis per a la Gent Gran i que, per només 10 €, permetrà als assistents compartir un agradable sopar i col·laborar amb la causa solidària per excel·lència a Catalunya.D’altra banda, a les 23.30 h arribarà el moment més esperat pels joves del municipi, amb un Concert Jove que, en aquesta ocasió, portarà a l’escenari del Pavelló Municipal les actuacions gratuïtes de Green Valley, Segonamà i DJ OGT.Els amants del foc i la pólvora tindran el seu moment especial el dissabte a les 20 h, amb la III Trobada de Diables, de la qual participaran els balls de diables del Morell, de Vila-seca i de Creixell.Els actes previstos per al diumenge tindràn un caire més tradicional amb l’Ofici de Festa Major, la ballada de sardanes amb la Cobla Cossetània, i el Vermut de Festa Major, que començarà després del Seguici.Així s’arribarà al dilluns 14 de novembre, últim dia de celebracions però que encara guardarà alguns plats forts de la celebració, com són el Divertiland de Festa Major amb rocòdrom, tirolina, autos de xoc ecològics i jocs gegants i tradicionals, així com la Jornada Jove lúdica i esportiva.Finalment, la Festa Major baixarà el teló amb un acte mediàtic, com és l’espectacle humorístic 1.001 Gags, amb els televisius Mónica Pérez i Jordi Ríos