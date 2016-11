Altafulla dóna el tret de sortida a la Festa Major de Sant Martí

Els actes comencen aquest divendres i s’allargaran fins al diumenge 13

Actualitzada 04/11/2016 a les 16:55

El programa complet es pot consultar a través del següent enllaç

Altafulla dóna aquest divendres el tret de sortida a la Festa Major de Sant Martí. Fins al dia 13 els actes lúdics i festius ompliran els carrers de la localitat. Els coets d’esclat de festa i el repic de campanes donaran per inaugurada la festivitat. Entre els actes destacats per la jornada de divendres, hi ha el pregó, que enguany va a càrrec del futbolista Alberto Benito, que actualment vesteix la samarreta del CF Reus Deportiu. La música també tindrà un paper destacat amb el Sant Martin’s Fest, que comptarà amb l’actuació dels DJs Figa, Àlex Beat, Minicassete i Serhat.Els més petits gaudiran de les activitats del dissabte amb l’espectacle infantil El llop ferotge i amb la cercavila del Seguici Festiu petit. A la nit, els èxits musicals dels anys 80 dominaran Altafulla amb la Festa M80. Els castells, per la seva banda, centren els actes preparats per diumenge, amb la Diada Castellera de Sant Martí, que es farà a la plaça del Pou al migdia i que comptarà amb la participació dels Castellers d’Altafulla, els Xiquets de Tarragona i els Xicots de Vilafranca. L’espectacle 1001 Gags de Mònica Pérez i Jordi Ríos clourà les activitats del primer cap de setmana de festa.Les propostes destacades tornaran el dijous 10 amb el corretraques i el correbars i l’Empalmada. Els actes més tradicionals es duran a terme el divendres 11, diada de Sant Martí, amb l’ofici, la processó i la rua de Sant Martí. Els concerts i els balls amenitzaran el dissabte 12 i el correfoc i versots dels Diables i el Castell de focs del diumenge posaran el punt final a la festa.