Ajornada la reunió entre Foment, la Generalitat i els alcaldes sobre la sinistralitat de l'N-340

La trobada estava convocada per dilluns però la formació del nou govern en planteja un ajornament

Actualitzada 04/11/2016 a les 17:16

La reunió entre el Ministeri de Foment, la Generalitat i els alcaldes afectats per l'N-340, que estava convocada per dilluns vinent, 7 de novembre, ha quedat ajornada, segons han confirmat fonts dels Departament de Territori i Sostenibilitat.



La formació del nou govern espanyol i els canvis al capdavant de Foment ha fet plantejar que es posposi aquesta trobada perquè hi puguin participar els nous representants del Ministeri. El conseller Josep Rull havia defensat, aquest dimecres, que la reunió havia de servir per «recosir» el consens amb els alcaldes que reclamen la gratuïtat de l'AP-7 per solucionar la sinistralitat de l'N-340.



Aquesta mateixa petició fa el moviment veïnal 'Prou!. Els veïns han anunciat que mantenen la manifestació convocada per diumenge, com a prèvia d'aquesta reunió, amb l'objectiu de fer pressió als batlles perquè no canviïn la seva reivindicació i no acceptin les bonificacions per a desviar els camions a l'autopista.