Una nena resulta ferida de gravetat en un atropellament a Montbrió del Camp

El SEM ha traslladat la nena a Sant Joan de Déu de Barcelona

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 21:39

Una nena de 5 anys ha resultat ferida greu en ser atropellada al terme municipal de Montbrió del Camp. Els fets han tingut lloc poc abans de les cinc de la tarda a la carretera T-310. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat fins al lloc de l'accident fins a quatre dotacions per tal d'atendre la nena.



En un primer moment el SEM ha traslladat la ferida en estat greu fins a l'hospital Joan XXIII. Posteriorment s'ha realitzat un segon trasllat per via terrestre fins a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.



Els dos sentits de la via han estat tallats al trànsit al voltant d'una hora mentre els efectius treballaven. La circulació s'ha restablert a dos quarts de set, aproximadament.