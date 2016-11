Una masterclass de zumba tanca Hol·la Genís 2016

L’activitat tindrà lloc el proper diumenge, d’11.30 a 14 h, al Pavelló del Morell

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 14:36

El Pavelló del Morell acollirà el proper diumenge d’11.30 a 14h una masterclass de zumba que tancarà l’edició 2016 d’Hol·la Genís. L’activitat tindrà un cost d’inscripció de 10 euros pels adults i 8 pels infants i servirà per augmentar la recaptació aconseguida en la III Cursa Hol·la Genís, que va reunir 22.069 euros destinats a la lluita contra el cáncer infantil. Els inscrits rebran una samarreta i una beguda isotónica i entraran en diversos sorteigs.



Els diners recaptats a través d’aquesta masterclass de zumba seran destinats, com en totes les activitats que organitza Hol·la Genís, a seguir investigant el càncer infantil. Així, els diners seran lliurats a tres entitats beneficiàries: l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu, la Casa Ronald McDonald de Barcelona i Make a Wish Spain.