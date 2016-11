Un informe de la Generalitat determina que l'incident de Repsol del passat maig no és sancionable

Es reconeix que cal millorar la comunicació en casos d'incidents a la indústria química

Actualitzada 03/11/2016 a les 17:50

La Generalitat manté obert l'expedient informatiu obert a Repsol per l'incident del passat 23 de maig que va provocar una columna de fum negre a través de la torxa d'una de les plantes de La Pobla de Mafumet.



Malgrat això, un informe dels serveis jurídics de la Generalitat determina que, segons la normativa aplicable per aquests casos, l'incident no és sancionable. En una compareixença a la Comissió d'Empresa i Coneixement, els directors generals d'Energia i Mines, Pere Palacín; el de Protecció Civil, Joan Delort; i de Qualitat Ambiental, Mercè Rius, han reconegut que cal millorar la comunicació en casos d'incidents a la indústria química com aquest que va generar molta alarma social.



L'incident es va produir en un moment d'aturada programada de la planta a la qual s'hi va sumar un «error humà» d'un operari experimentat que va provocar un tall de subministrament elèctric en prémer un botó equivocadament.