La Policia Local de Torredembarra presenta la nova Unitat de Mediació

L'Ajuntament acull una jornada amb diferents cossos policials

Actualitzada 03/11/2016 a les 16:53

La Policia Local de Torredembarra ha presentat aquest dijous la nova Unitat de Mediació, en el marc de la primera Jornada La Mediació policial com a eina de gestió de conflictes que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Torredembarra i en què hi han participat una cinquantena de persones, principalment membres de diferents cossos policials de Catalunya.



El sotsinspector cap de la Policia Local de Torredembarra, Miguel Ángel Marchal, ha explicat que preveuen que un 15% de les 1.800 diligències judicials anuals que gestiona el cos es puguin resoldre per via de la mediació, principalment en l’àmbit de la convivència ciutadana. La Unitat de Mediació es troba dins de l’àrea de Proximitat i la integren un caporal i un agent formats en aquesta matèria.



Els ponents d’aquesta jornada han estat Adrián Hierro Batalla, oficial de la Policia Local de Vila-real, adscrit a la Unitat Operativa i responsable de la Unitat de Diversitat (UNIDIPOL), unitat premiada l’any 2013 amb el Premi Nacional Daniel Wagman, membre de la Unitat de Mediació Policial (UMEPOL); Francesc Xavier Pastor Palacios, inspector dels Mossos d’Esquadra, actualment cap de l’Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa; Elena Cobler Martínez, agent de la Guàrdia Urbana de Reus, adscrita a l’Oficina d’atenció a la víctima; Cristina López Potoc, magistrada-jutgessa del Jutjat de Violència exclusiva sobre la dona núm. 1 del Vendrell i degana dels Jutjats del partit judicial del Vendrell; i Josep Maria Cunillera Batet, caporal de la Policia Local de Torredembarra, adscrit a Proximitat, OAC i Mediació.



També hi han pres part l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira; el director territorial dels Serveis d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles de la Monja, i el regidor de Governació, José García.