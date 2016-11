L'oli, protagonista d'una nova ruta experiencial de Valls

La ruta inclou un massatge amb oli d'oliva o un sopar amb un menú amb aquest mateix producte com a protagonista

Actualitzada 03/11/2016 a les 15:06

Valls posarà en funcionament el proper 5 de novembre Valls, Assaboreix l’oli, una nova ruta experiencial basada en l’oli produït per la Cooperativa Agrícola del Municipi que es realitzarà els propers 5, 12, 19 i 26 de novembre, i el 3 i 10 de desembre a les 17 hores. La ruta combina els atractius turístics patrimonials de la ciutat, els productes de la terra i els serveis turístics privats d'empreses de Valls. «L’oli és un patrimoni agrícola i gastronòmic amb un lligam especial amb la ciutat de Valls que convé posar en valor tant per a residents com per a visitants», ha afirmat el regidor de comerç i turisme, Òscar Peris.La ruta comença amb la contemplació de la posta de sol al campanar de l'església de Sant Joan, continua amb una visita a la Cooperativa Agrícola per conèixer el procés d'elaboració de l'oli i per gaudir d'un tast d'olis; segueix amb un massatge amb oli d'oliva a les instal·lacions de l'Hotel Class Valls a càrrec d'Essential Esthetic Silvia Montcada; i acaba amb un sopar al restaurant El Tast de Valls amb un menú amb l'oli com a protagonista.Aquesta activitat, creada per la regidoria de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Valls, és fruït de la col·laboració entre agents turístics i empreses vallenques. Peris, ha afirmat que aquesta activitat «és un exemple del tipus de col·laboració pública i privada que cal per potenciar el turisme de Valls». En l'organització de la ruta participen la Cooperativa Agrícola Valls, l'Hotel Class Valls, el Restaurant El Tast Valls i Essential Esthetic Silvia Montcada.El preu de la ruta experiencial és de 65 euros per persona. Les persones interessades poden fer la seva reserva a l'Oficina Municipal d’Informació Turística de Valls, escrivint a turisme@valls.cat o bé trucant al número de telèfon 977 612 530.