Finalitza el Festival Internacional de Curts de Vila-seca

Del 22 al 30 d'octubre es va viure a Vila-seca la primera edició del FICVI, un festival de curtmetratges de caire internacional

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 11:50

En la seva primera edició el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) ha rebut 687 curtmetratges d'arreu del món, dels quals 44 van ser seleccionats com a finalistes i es van poder veure al llarg de la setmana.



Els 15 curtmetratges d’animació es van projectar de dimarts 25 a dijous 27, per les escoles del municipi en horari escolar, i pel públic en general de 17:00h a 19:00h a l’Auditori Alcalde Josep Malapeira del Conservatori de Vila-seca. Els 29 curtmetratges de ficció es van projectar durant el cap de setmana del 28 al 30 a l'Auditori Josep Carreres de Vila-seca.



Durant el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre Vila-seca s'ha convertit en un plató de cinema, ja que dins del festival es comptava amb la secció In situ, un concurs que consistia en realitzar un curtmetratge de no més de 3 minuts de durada, en el que apareguessin al menys tres localitzacions de la població. A més, l’organització va lliurar un element sorpresa en el moment de començar el concurs, que els participants estaven obligats a introduir en la seva història.

Els premiats van ser:

Millor curtmetratge de ficció Internacional per Le Plombier de Xavier Serón / Méryl Fortunat-Rossi. (Bèlgica/França).



Millor curtmetratge de ficció estatal per Villa Mnemósine de Rubén Salazar.



Millor curtmetratge d’animació per Taller de corazones de León Fernández (Mèxic).



Premi D.O Catalonia (millor curtmetratge en llengua catalana) per Camises cap al cel de Jordi Ferré.



El jurat format per quatre alumnes d’últim curs del grau de Comunicació Audiovisual de la URV, Anna Fernández, Héctor Herrero, Montse Pinel i Víctor López, van decidir el premi Jurat Jove que va ser pel curtmetratge Zona-84 de Lonan Garcia.