Ferrari Land busca un responsable i un supervisor de les botigues del parc

S'encarregaran del correcte funcionament de les botigues i la gestió de l'equip

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 20:15

El nou parc temàtic Ferrari Land, que obrirà les seves portes el proper 7 d'abril de 2017, busca un responsable i un supervisor per a les botigues del parc. Recordem que aquest serà el tercer parc temàtic de Port Aventura, i albergarà una botiga oficial de la marca ­­­­inspirada en la casa familiar del seu fundador Enzo Ferrari.



L'empresa ha posat en marxa els mecanismes adients per la recerca del personal. Els aspirants hauran de tenir un títol equivalent o superior a un Cicle Formatiu de Grau Superior y es valorarà el coneixement d'idiomes. Com a requisits bàsics també es demana una experiència mínima de dos anys com a supervisor de botigues de venta al detall, i la gestió i direcció d'equips.



La tasca de supervisió consistirà en controlar l'operativa diària que engloba la gestió de les botigues, la realització del seguiment del personal i recolzar la gestió del responsable.



Pel que fa la funció de responsable, aquest haurà de garantizar el correcte funcionament de les botigues, la consecució dels objectius i la gestió de l'equip, seguint un criteri prèviament definit.